В Москве умерла пострадавшая в результате стрельбы в школе Ижевска
- РИА Новости
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Об этом информирует пресс-служба Минздрава Удмуртии.
«Сегодня в Москве скончалась женщина, пострадавшая при стрельбе в школе №88 города Ижевска», — заявили в министерстве.
По данным Минздрава, после стрельбы женщину доставили спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжёлом состоянии.
«Врачи всё это время боролись за её жизнь, но спасти пациентку не удалось», — заявили в министерстве.
Ранее стало известно, что сотрудников и учеников школы в Ижевске, благодаря которым удалось избежать большего числа жертв во время вооружённого нападения, представят к наградам.
Вооружённое нападение на школу в Ижевске произошло в сентябре. В результате стрельбы в том числе погибли 11 детей.