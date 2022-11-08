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В Москве умерла пострадавшая в результате стрельбы в школе Ижевска

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В Москве в больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате стрельбы в школе Ижевска. Таким образом, общее число погибших при нападении достигло 18.
В Москве умерла пострадавшая в результате стрельбы в школе Ижевска
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом информирует пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«Сегодня в Москве скончалась женщина, пострадавшая при стрельбе в школе №88 города Ижевска», — заявили в министерстве.

По данным Минздрава, после стрельбы женщину доставили спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжёлом состоянии.

«Врачи всё это время боролись за её жизнь, но спасти пациентку не удалось», — заявили в министерстве.

Ранее стало известно, что сотрудников и учеников школы в Ижевске, благодаря которым удалось избежать большего числа жертв во время вооружённого нападения, представят к наградам.

Вооружённое нападение на школу в Ижевске произошло в сентябре. В результате стрельбы в том числе погибли 11 детей.

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