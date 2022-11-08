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Бочкарёв заявил о готовности скоропомощного комплекса на территории НИИ имени Склифосовского более чем на 95%

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил о готовности скоропомощного комплекса на территории НИИ имени Склифосовского более чем на 95%.
Бочкарёв заявил о готовности скоропомощного комплекса на территории НИИ имени Склифосовского более чем на 95%

«Возведение комплекса практически завершено. В настоящее время его готовность оценивается в 95%. На объекте ведутся внутренние отделочные работы, продолжается благоустройство прилегающей территории», — рассказал Бочкарёв.

По его словам, строительство таких комплексов с вертолётными площадками продолжается в разных районах столицы. В частности, они появятся при больницах имени Боткина, Филатова и Буянова.

«Скоропомощной комплекс на территории НИИ им. Н.В. Склифосовского рассчитан на приём 200 пациентов в сутки. Здесь будут созданы все необходимые условия для оказания экстренной медицинской помощи. В здании разместится высокотехнологичное оборудование, а разделение потоков пациентов и зонирование пространства позволят сделать работу более эффективной», — сообщил заммэра.

Со своей стороны, глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что здание будет соединено с основным корпусом надземным переходом.

«Новый корпус оснастят современным оборудованием в количестве 1684 единиц. Комфортные условия в новом комплексе предусмотрены не только для самих пациентов, но и для посетителей», — отметил он.

Здания скоропомощных комплексов строят по индивидуальным проектам.

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