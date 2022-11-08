Губернаторскую ёлку в ЯНАО посетят дети из Волновахи и дети участников СВО

Первый замдиректора Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Бойченко заявил, что губернаторскую ёлку в регионе посетят 300 ямальских детей и 10 детей из Волновахского района.

Об этом сообщает URA.RU.

«На губернаторскую ёлку в ЯНАО приедут школьники из Волновахского района. Праздник посетят дети от 8 до 13 лет, которые показали отличные результаты в учёбе и имеют достижения», — сообщил Бойченко.

Он добавил, что участие в празднике также примут дети участников СВО.

Для перевозки детей подготовят чартерные рейсы в Салехард.

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