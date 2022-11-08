Губернаторскую ёлку в ЯНАО посетят дети из Волновахи и дети участников СВО
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Об этом сообщает URA.RU.
«На губернаторскую ёлку в ЯНАО приедут школьники из Волновахского района. Праздник посетят дети от 8 до 13 лет, которые показали отличные результаты в учёбе и имеют достижения», — сообщил Бойченко.
Он добавил, что участие в празднике также примут дети участников СВО.
Для перевозки детей подготовят чартерные рейсы в Салехард.
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