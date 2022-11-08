Узнать больше

Губернаторскую ёлку в ЯНАО посетят дети из Волновахи и дети участников СВО

Короткая ссылка
Первый замдиректора Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Бойченко заявил, что губернаторскую ёлку в регионе посетят 300 ямальских детей и 10 детей из Волновахского района.
Губернаторскую ёлку в ЯНАО посетят дети из Волновахи и дети участников СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Kseniia Kapris / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU.

«На губернаторскую ёлку в ЯНАО приедут школьники из Волновахского района. Праздник посетят дети от 8 до 13 лет, которые показали отличные результаты в учёбе и имеют достижения», — сообщил Бойченко.

Он добавил, что участие в празднике также примут дети участников СВО.

Для перевозки детей подготовят чартерные рейсы в Салехард.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с Nation News рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить