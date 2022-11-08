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Адвокат Колесников сообщил об обысках у националиста Дёмушкина

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Адвокат Олег Колесников сообщил о прошедших обысках у националиста, бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Дёмушкина. Об этом информирует РИА Новости.
Адвокат Колесников сообщил об обысках у националиста Дёмушкина
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«В 06:30 зашли с обыском, изъяли телефон, допросили», — сказал адвокат.

Он добавил, что пока неясен процессуальный статус его подзащитного. При этом Колесников считает, что Дёмушкин проходит свидетелем.

По словам адвоката, после обысков Дёмушкина «оставили дома» и не стали избирать меру пресечения.

Также информацию об обыске в квартире Дёмушкина в Москве подтвердил агентству источник в правоохранительных органах.

В апреле 2017 года суд признал Дёмушкина виновным в размещении на своей странице в социальной сети картинок экстремистского содержания и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы.

В феврале 2019 года суд постановил досрочно выпустить его из исправительной колонии.

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