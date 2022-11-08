Адвокат Колесников сообщил об обысках у националиста Дёмушкина
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
«В 06:30 зашли с обыском, изъяли телефон, допросили», — сказал адвокат.
Он добавил, что пока неясен процессуальный статус его подзащитного. При этом Колесников считает, что Дёмушкин проходит свидетелем.
По словам адвоката, после обысков Дёмушкина «оставили дома» и не стали избирать меру пресечения.
Также информацию об обыске в квартире Дёмушкина в Москве подтвердил агентству источник в правоохранительных органах.
В апреле 2017 года суд признал Дёмушкина виновным в размещении на своей странице в социальной сети картинок экстремистского содержания и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы.
В феврале 2019 года суд постановил досрочно выпустить его из исправительной колонии.