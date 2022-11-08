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Спортсмен Лосев назвал плавание одним из видов повседневной физической активности

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Эксперт в циклических видах спорта, топ-марафонец по плаванию Антон Лосев назвал три направления физической активности, которыми можно заниматься ежедневно.
Спортсмен Лосев назвал плавание одним из видов повседневной физической активности
  • Gettyimages.ru
  • © Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency

Первая тренировка, которую можно и желательно делать ежедневно, — больше ходить, сказал он в беседе с Life.ru.

«Обычная прогулка в спокойном или среднем темпе и легкодоступна, и полезна. Такая активность может считаться способом ежедневного передвижения, поэтому многими часто пренебрегается», — отметил эксперт.

Также для ежедневных тренировок подойдёт плавание. Третье направление тренировок — обычная физкультура, физическая активность в виде базовых движений с лёгкой интенсивностью.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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