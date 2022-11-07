В Твери провели акцию в честь парада на Красной площади 1941 года

У обелиска Победы в Твери прошла молодёжная патриотическая акция «Равнение на бессмертие». Мероприятие проходит в День воинской славы в память о параде в Москве 1941 года.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Сегодня в Твери, как и во всей России, проходят важные патриотические мероприятия, которые объединяют всех нас, передают подрастающим поколениям память о великих исторических событиях», — заявил председатель Тверской региональной патриотической общественной организации «Генеральский клуб» Витольд Завадский.

Участники почтили память погибших минутой молчания, а также возложили цветы к обелиску.

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