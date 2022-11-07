В Твери провели акцию в честь парада на Красной площади 1941 года
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Сегодня в Твери, как и во всей России, проходят важные патриотические мероприятия, которые объединяют всех нас, передают подрастающим поколениям память о великих исторических событиях», — заявил председатель Тверской региональной патриотической общественной организации «Генеральский клуб» Витольд Завадский.
Участники почтили память погибших минутой молчания, а также возложили цветы к обелиску.
Ранее «Взгляд» сообщал, что открытие стелы «Город трудовой доблести» состоялось в Новосибирске.