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В Петербурге выявили 351 случай коронавируса за сутки

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В Санкт-Петербурге выявили 351 случай коронавируса за последние сутки.
В Петербурге выявили 351 случай коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на оперативный штаб.

Госпитализированы 72 человека, выздоровели 294.

Тем временем в Ижевске продолжается выездная вакцинация против гриппа и COVID-19, передаёт udm-info.ru. Привиться можно в торговых центрах. Желающим вакцинироваться нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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