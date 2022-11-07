В Петербурге выявили 351 случай коронавируса за сутки

В Санкт-Петербурге выявили 351 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на оперативный штаб.

Госпитализированы 72 человека, выздоровели 294.

Тем временем в Ижевске продолжается выездная вакцинация против гриппа и COVID-19, передаёт udm-info.ru. Привиться можно в торговых центрах. Желающим вакцинироваться нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.