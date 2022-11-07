В Татарстане зафиксировали 117 случаев COVID-19 за сутки
- Gettyimages.ru
- © Cavan Images
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в республике заболели 188 378 жителей. Выздоровели 185 196 человек, в том числе 118 за минувшие 24 часа.
Тем временем в Астраханской области выявили три случая коронавируса за сутки, передаёт mk.ru. Госпитализированы пять человек.
Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.