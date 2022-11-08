Эксперт фармацевтического рынка Беспалов заявил об отсутствии уникальных свойств у синего йода

Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил об отсутствии уникальных свойств у синего йода.

«Это очень древний продукт, один из препаратов йода, который начали использовать, экспериментируя с ним. Были попытки смешивать йод со всевозможными полимерными материалами. Смесь обычного йода с крахмалом даёт такой синий эффект», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ничего чудодейственного у такого йода нет — это обычный антисептик для наружного применения.

Ранее врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог кандидат медицинских наук Алексей Жито в беседе с «Москвой 24» призвал не запивать лекарства газировкой.