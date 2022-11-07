В Оренбургской области подтвердили 19 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 239 858 человек. Выздоровел 235 221 житель, в том числе 38 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Севастополь поступила партия насадок для назальной вакцинации от COVID-19, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
«В пунктах вакцинации препарат появится уже 8 ноября», — отмечается в сообщении.
Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.