В Оренбургской области подтвердили 19 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 19 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 239 858 человек. Выздоровел 235 221 житель, в том числе 38 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополь поступила партия насадок для назальной вакцинации от COVID-19, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«В пунктах вакцинации препарат появится уже 8 ноября», — отмечается в сообщении.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.