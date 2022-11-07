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Лауреат конкурса «Лидеры России» получил должность в РЖД

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Лауреат конкурса «Лидеры России» Сергей Висленёв получил должность генерального директора ОАО «РЖД — Цифровые пассажирские решения».
Лауреат конкурса «Лидеры России» получил должность в РЖД
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт АНО «Россия — страна возможностей».

«Я благодарен руководству холдинга «Российские железные дороги» за доверие и возможность участвовать в проекте такого масштаба, возможность создавать решения, делающие удобнее жизнь миллионов пассажиров», — заявил Висленёв.

В 2020 году Висленёв стал победителем третьего сезона «Лидеров России».

Ранее сообщалось, что лауреат конкурса «Лидеры России» Виктор Гневашев назначен на пост первого замначальника Западно-Сибирской железной дороги.

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