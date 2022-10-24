Лауреат конкурса «Лидеры России» Гневашев получил должность в РЖД
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд».
«Я благодарен за оказанное мне доверие. Безусловно, это большая ответственность. Знаю, что я к ней готов, и уверен, что смогу принести много пользы как компании РЖД, так и стране», — заявил Гневашев.
Гневашев — уроженец Челябинской области. Учился в Южно-Уральском государственном университете. В 2019 году вошёл в число победителей «Лидеров России».
Ранее сообщалось, что управленческий конкурс «Лидеры России» подвёл итоги работы за пять лет.