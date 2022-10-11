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Конкурс «Лидеры России» подвёл итоги работы за пять лет

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Управленческий конкурс «Лидеры России» подвёл итоги работы за пять лет.
Конкурс «Лидеры России» подвёл итоги работы за пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

С 2017 года участниками конкурса стали 840 тыс. человек из России и ещё 150 стран.

«За пять лет назначения на высокие должности получили более 370 конкурсантов», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

За четыре сезона суперфиналистами конкурса стали 1200 человек. Все они получили по 1 млн рублей на обучение в любом из отечественных вузов.

Ранее сообщалось, что финалист трека «Наука» третьего сезона конкурса «Лидеры России» Дмитрий Дагаев назначен на пост проректора по науке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

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