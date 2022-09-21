Финалист «Лидеров России» Дагаев назначен на пост проректора по науке ВШЭ

Финалист трека «Наука» третьего сезона конкурса «Лидеры России» Дмитрий Дагаев назначен на пост проректора по науке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Об этом сообщает «Взгляд».

«Вышка» — исследовательский университет, который гордится научными результатами своих работников. Мне будет важно сохранить преемственность и высокую планку академических стандартов, установленную в университете», — заявил Дагаев.

За прошедшие сезоны конкурса «Лидеры России» назначение на различные должности получили более 360 лауреатов.

Ранее сообщалось, что лауреат конкурса «Лидеры России» Владислав Жданов возглавил публично-правовую компанию (ППК) «Роскадастр».