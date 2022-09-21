Финалист «Лидеров России» Дагаев назначен на пост проректора по науке ВШЭ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд».
«Вышка» — исследовательский университет, который гордится научными результатами своих работников. Мне будет важно сохранить преемственность и высокую планку академических стандартов, установленную в университете», — заявил Дагаев.
За прошедшие сезоны конкурса «Лидеры России» назначение на различные должности получили более 360 лауреатов.
Ранее сообщалось, что лауреат конкурса «Лидеры России» Владислав Жданов возглавил публично-правовую компанию (ППК) «Роскадастр».