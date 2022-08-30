Лауреат конкурса «Лидеры России» Жданов возглавил «Роскадастр»

Лауреат конкурса «Лидеры России» Владислав Жданов возглавил публично-правовую компанию (ППК) «Роскадастр». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Об этом сообщает Life.ru.

Как заявил Жданов, оказанное доверие — это прежде всего большая ответственность и возможность эффективно реализовать накопленный опыт и знания.

«Синергия общности, единой команды с Росреестром и передовых технологий будут хорошей основой для нового этапа развития в сфере земли и недвижимости», — отметил он.

Жданов — победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России», передаёт «Взгляд». По итогам состязаний он получил в наставники научного руководителя Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, а также прошёл обучение по специальной программе РАНХиГС «Высшая школа государственного управления».

Ранее сообщалось, что Кирилл Скороходов, лауреат конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», начал координировать работу ямальских строителей в Волновахе (ДНР).