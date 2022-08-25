Лауреат конкурса «Лидеры России» Скороходов начал координировать работу ямальских строителей в ДНР

Кирилл Скороходов, лауреат конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», начал координировать работу ямальских строителей в Волновахе Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщает «Взгляд».

К 1 сентября в Волновахе должен завершиться капремонт общеобразовательной школы №4. Восстановлением учебного заведения занимается команда строителей из ЯНАО.

«Это основной объект, который восстанавливает Ямал. Пришлось приложить довольно много усилий, чтобы всё успеть в столь короткий срок. Зато теперь это будет современная школа, отвечающая российским стандартам», — заявил Скороходов.

По его словам, до конца 2022 года ямальские строители завершат восстановительные работы ещё на нескольких объектах.

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