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Лауреат конкурса «Лидеры России» Скороходов начал координировать работу ямальских строителей в ДНР

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Кирилл Скороходов, лауреат конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», начал координировать работу ямальских строителей в Волновахе Донецкой Народной Республики.
Лауреат конкурса «Лидеры России» Скороходов начал координировать работу ямальских строителей в ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд».

К 1 сентября в Волновахе должен завершиться капремонт общеобразовательной школы №4. Восстановлением учебного заведения занимается команда строителей из ЯНАО.

«Это основной объект, который восстанавливает Ямал. Пришлось приложить довольно много усилий, чтобы всё успеть в столь короткий срок. Зато теперь это будет современная школа, отвечающая российским стандартам», — заявил Скороходов.

По его словам, до конца 2022 года ямальские строители завершат восстановительные работы ещё на нескольких объектах.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

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