В Петербурге предложили обновить список средств реабилитации инвалидов

В Смольном подготовили законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс, предусматривающий обновление списка средств реабилитации инвалидов, которые предоставляются за счёт городского бюджета.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, из перечня предложили убрать телескопические подъёмники, которые могут приподнять при входе в здание только на две ступени.

Среди новых технических средств — передвижные комнатные подъёмники, мобильные телефоны с программным обеспечением и цифровые диктофоны для слепых.

Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.