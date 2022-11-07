В Петербурге предложили обновить список средств реабилитации инвалидов
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
В частности, из перечня предложили убрать телескопические подъёмники, которые могут приподнять при входе в здание только на две ступени.
Среди новых технических средств — передвижные комнатные подъёмники, мобильные телефоны с программным обеспечением и цифровые диктофоны для слепых.
Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.