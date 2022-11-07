Губернатор Тверской области заявил Путину о выплатах мобилизованным по 150 тысяч рублей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о начале выплат мобилизованным по 150 тыс. рублей из регионального бюджета.

«Мы приняли решение о выплате дополнительно от области 150 тыс. рублей на период, когда наши мобилизованные отправляются на территорию СВО», — цитирует его ТАСС.

Также он отметил, что изначально местные власти планировали начислять мобилизованным выплаты тогда, когда бойцы отправляются из учебки в зону боевых действий, но жители региона попросили отправлять деньги раньше.

По его словам, соответствующее решение было принято на прошлой неделе.

«И сегодня мы начали уже выплаты», — сказал Руденя.

Путин на встрече с Руденей заявил, что лично обсудит с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных граждан.