Губернатор Тверской области заявил Путину о выплатах мобилизованным по 150 тысяч рублей
«Мы приняли решение о выплате дополнительно от области 150 тыс. рублей на период, когда наши мобилизованные отправляются на территорию СВО», — цитирует его ТАСС.
Также он отметил, что изначально местные власти планировали начислять мобилизованным выплаты тогда, когда бойцы отправляются из учебки в зону боевых действий, но жители региона попросили отправлять деньги раньше.
По его словам, соответствующее решение было принято на прошлой неделе.
«И сегодня мы начали уже выплаты», — сказал Руденя.
Путин на встрече с Руденей заявил, что лично обсудит с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных граждан.