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В Краснодарском крае появится экопромышленный парк

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В Краснодарском крае построят экопромышленный парк. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В Краснодарском крае появится экопромышленный парк
  • Gettyimages.ru
  • © Ron Levine

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу правительства.

На строительство экопромпарка из федерального бюджета направят более 1,3 млрд рублей. Планируется создать производство по утилизации отходов мощностью не менее 60 тыс. т в год.

Также стало известно, что в Тульской области выделят 10 млн рублей на монтаж новых контейнерных площадок для мусора, передаёт Тульская служба новостей. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов на оперативном совещании.

Ранее сообщалось, что в Перми планируют построить экотехнопарк до конца 2024 года.

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