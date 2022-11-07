В Краснодарском крае появится экопромышленный парк

В Краснодарском крае построят экопромышленный парк. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу правительства.

На строительство экопромпарка из федерального бюджета направят более 1,3 млрд рублей. Планируется создать производство по утилизации отходов мощностью не менее 60 тыс. т в год.

Также стало известно, что в Тульской области выделят 10 млн рублей на монтаж новых контейнерных площадок для мусора, передаёт Тульская служба новостей. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов на оперативном совещании.

Ранее сообщалось, что в Перми планируют построить экотехнопарк до конца 2024 года.