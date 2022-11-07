Банк России рекомендовал отменить или снизить комиссию для мобилизованных инвесторов
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Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Также рекомендации касаются инвесторов, торговавших с плечом и не сумевших вовремя вернуть деньги и активы, взятые у брокера, в связи с мобилизацией.
«Банк России предложил не взимать с них комиссии за перенос непокрытой позиции, по возможности реструктурировать возникшую задолженность, а также не взыскивать имущество для её погашения», — заявили в ЦБ.
Ранее в Центральном банке России сообщили, что близкие родственники могут обратиться в банк за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан.