Банк России рекомендовал отменить или снизить комиссию для мобилизованных инвесторов

Банк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг отменить или снизить комиссию за обслуживание для инвесторов, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Также рекомендации касаются инвесторов, торговавших с плечом и не сумевших вовремя вернуть деньги и активы, взятые у брокера, в связи с мобилизацией.

«Банк России предложил не взимать с них комиссии за перенос непокрытой позиции, по возможности реструктурировать возникшую задолженность, а также не взыскивать имущество для её погашения», — заявили в ЦБ.

Ранее в Центральном банке России сообщили, что близкие родственники могут обратиться в банк за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан.