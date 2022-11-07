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Банк России рекомендовал отменить или снизить комиссию для мобилизованных инвесторов

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Банк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг отменить или снизить комиссию за обслуживание для инвесторов, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Банк России рекомендовал отменить или снизить комиссию для мобилизованных инвесторов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Также рекомендации касаются инвесторов, торговавших с плечом и не сумевших вовремя вернуть деньги и активы, взятые у брокера, в связи с мобилизацией. 

«Банк России предложил не взимать с них комиссии за перенос непокрытой позиции, по возможности реструктурировать возникшую задолженность, а также не взыскивать имущество для её погашения», — заявили в ЦБ.

Ранее в Центральном банке России сообщили, что близкие родственники могут обратиться в банк за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан.

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