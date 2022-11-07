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Самарский архив представил снимки парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года

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Центральный государственный архив Самарской области представил снимки, сделанные во время парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.
Самарский архив представил снимки парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Prince

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Командовал парадом генерал Пуркаев, а принимал парад маршал Советского Союза Ворошилов. Военную часть парада организовывал начальник Куйбышевского гарнизона подполковник Лукин, воздушную — командующий ВВС Приволжского военного округа полковник Судец», — рассказали в архиве.

Архивные снимки опубликовал и Госархив Оренбургской области, передаёт RIA56. Это фотографии парада, который прошёл в Чкалове 7 ноября 1941 года.

В параде участвовали в том числе части Чкаловского гарнизона и бойцы народного ополчения.

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания Ленинградской области утвердили памятную дату «День начала работы Дороги Победы». Она будет отмечаться 5 февраля.

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