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В Ленобласти утвердили памятную дату «День начала работы Дороги Победы»

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Депутаты Заксобрания Ленинградской области утвердили памятную дату «День начала работы Дороги Победы». Она будет отмечаться 5 февраля.
В Ленобласти утвердили памятную дату «День начала работы Дороги Победы»
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Дорога Победы работала с 5 февраля 1943 года по 10 марта 1944 года. Она предназначалась для доставки грузов в Ленинград.

Законопроект принят в трёх чтениях. Соответствующие изменения будут внесены в региональный закон «О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области».

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.

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