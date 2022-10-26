В Ленобласти утвердили памятную дату «День начала работы Дороги Победы»

Депутаты Заксобрания Ленинградской области утвердили памятную дату «День начала работы Дороги Победы». Она будет отмечаться 5 февраля.

Об этом сообщают «Невские новости».

Дорога Победы работала с 5 февраля 1943 года по 10 марта 1944 года. Она предназначалась для доставки грузов в Ленинград.

Законопроект принят в трёх чтениях. Соответствующие изменения будут внесены в региональный закон «О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области».

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.