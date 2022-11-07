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В Крыму зарегистрировали 24 случая COVID-19 за сутки

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В Крыму зарегистрировали 24 случая COVID-19 за последние сутки.
В Крыму зарегистрировали 24 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Nick David

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«За истекшие сутки госпитализированы 3 пациента, за всё время на стационарном лечении находились 62 287 человек», — заявили в пресс-службе.

Выздоровели 201 753 жителя, в том числе 30 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что план прививочной кампании от гриппа в Ставропольском крае выполнен на 70%. Вакцинировались около 930 тыс. человек, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике аппарата правительства региона.

«Лучшее средство минимизировать риск заболевания и осложнений — это своевременная прививка», — заявила начальник отдела анализа эпидемиологической обстановки Министерства здравоохранения края Любовь Дмитриенко.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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