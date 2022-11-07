В Севастополе выявили восемь случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе выявили восемь случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

С начала пандемии в городе заболели 96 079 жителей.

Прививку от коронавируса сделали 357 204 человека, оба компонента вакцины получили 323 310.

Также стало известно, что около 177 тыс. жителей Хабаровска привились от гриппа, передаёт transsibinfo.com. Как ожидается, прививочная кампания продлится до 1 декабря.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.