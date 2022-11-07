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«Севмаш»: АПЛ «Генералиссимус Суворов» завершила все этапы испытаний

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Атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» завершила все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море, сообщил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.
«Севмаш»: АПЛ «Генералиссимус Суворов» завершила все этапы испытаний
  • globallookpress.com
  • © Russian Defence Ministry

«Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объёме. «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах», — приводит его слова пресс-служба предприятия.

Далее на атомном подводном крейсере будет произведена подготовка АПК для передачи Военно-морскому флоту России, отметил он.

Это, в частности, ревизия механизмов, окончательная отделка и погрузка оборудования.

Третьего ноября подводная лодка из акватории Белого моря выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», её боевые блоки успешно достигли заданного района на полигоне Кура, который расположен на Камчатке.

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