«Севмаш»: АПЛ «Генералиссимус Суворов» завершила все этапы испытаний

Атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» завершила все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море, сообщил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объёме. «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах», — приводит его слова пресс-служба предприятия.

Далее на атомном подводном крейсере будет произведена подготовка АПК для передачи Военно-морскому флоту России, отметил он.

Это, в частности, ревизия механизмов, окончательная отделка и погрузка оборудования.

Третьего ноября подводная лодка из акватории Белого моря выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», её боевые блоки успешно достигли заданного района на полигоне Кура, который расположен на Камчатке.