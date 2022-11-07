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«Детский мир» может провести поэтапную трансформацию в частный бизнес

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Совет директоров может провести поэтапную трансформацию компании «Детский мир» в частный бизнес. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ретейлера.
«Детский мир» может провести поэтапную трансформацию в частный бизнес
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

«Совет директоров компании планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации «Детского мира» в частный бизнес», — говорится в сообщении.

Данная процедура предусматривает реорганизацию ПАО «Детский мир», а также частичный переход акционеров из публичной компании в непубличную компанию ООО «Детский мир».

Также процедура предполагает продажу акций ПАО «Детский мир» для акционеров, не перешедших в ООО «Детский мир».

Отмечается, что после выполнения этих трёх шагов ПАО «Детский мир» может быть ликвидировано «при условии получения всех необходимых корпоративных одобрений».

При этом в компании подчеркнули, что «Детский мир» будет продолжать розничную продажу детских товаров и сможет сконцентрироваться на развитии текущей розничной сети.

В августе «Газета.Ru» сообщала, что исследование маркетплейса Ozon показало, что в 2022 году в России родители стали на 84% чаще покупать детям товары для творчества по сравнению с данными 2021-го.

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