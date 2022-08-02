Исследование: россияне стали на 84% чаще покупать детям товары для творчества

Исследование маркетплейса Ozon показало, что в 2022 году в России родители стали на 84% чаще покупать детям товары для творчества по сравнению с данными 2021-го.

Как сообщает «Газета.Ru», самым популярным хобби у детей стало оригами — продажи наборов выросли в 3,1 раза в сравнении с июлем прошлого года.

Также выросли продажи картона, детских ножниц, цветной бумаги, акварельных красок, гуаши и альбомов для детей, экранов и проекторов для рисования.

Ранее «Известия» опубликовали данные ресурса «Чек Индекс», согласно которым средний школьный набор за год подорожал на 15%.