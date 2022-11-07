В администрации Херсонской области заявили, что в Херсоне частично восстановили электро- и водоснабжение.

«На сегодняшний день ситуацию с электро- и водоснабжением удалось частично стабилизировать», — цитирует ТАСС собеседника.

Отмечается, что специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» частично восстановили работу жизненно необходимых коммуникаций.

Днём 6 ноября во всех районах Херсона пропало электричество.

После стало известно, что на ЛЭП Берислав — Каховка произошёл теракт, оказались повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи.

Без света остался Херсон и ещё девять населённых пунктов Херсонской области.