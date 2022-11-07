В Херсоне частично восстановили электро- и водоснабжение
- РИА Новости
«На сегодняшний день ситуацию с электро- и водоснабжением удалось частично стабилизировать», — цитирует ТАСС собеседника.
Отмечается, что специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» частично восстановили работу жизненно необходимых коммуникаций.
Днём 6 ноября во всех районах Херсона пропало электричество.
После стало известно, что на ЛЭП Берислав — Каховка произошёл теракт, оказались повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи.
Без света остался Херсон и ещё девять населённых пунктов Херсонской области.