Путину представят идеи создания всероссийского молодёжного экодвижения до 1 декабря
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Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что ответственными назначены первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.
Также Путин поручил разработать программу по отправке экологических гуманитарных миссий в Донецкую и Луганскую народные республики.
Ранее, как сообщал телеканал «360», Российский экологический оператор (РЭО) призвал отказаться от одноразовой посуды в ноябрьские праздники.