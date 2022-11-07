Путину представят идеи создания всероссийского молодёжного экодвижения до 1 декабря

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодёжного экологического движения.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что ответственными назначены первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Также Путин поручил разработать программу по отправке экологических гуманитарных миссий в Донецкую и Луганскую народные республики.

Ранее, как сообщал телеканал «360», Российский экологический оператор (РЭО) призвал отказаться от одноразовой посуды в ноябрьские праздники.