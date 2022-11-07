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Депутат Шеремет назвал закономерной позицию латвийского мэра Элксниньша по Крыму

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал закономерной позицию мэра латвийского города Даугавпилса Андрейса Элксниньша по Крыму. Об этом сообщило РИА Новости.
Депутат Шеремет назвал закономерной позицию латвийского мэра Элксниньша по Крыму
  • РИА Новости

По словам Шеремета, эта позиция является закономерной и здравомыслящей.

Он отметил, что «правда всё время выходит на поверхность», как бы её ни пытались завуалировать российские оппоненты.

Депутат выразил уверенность, что на Западе появится больше «приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России». 

Шеремет также призвал западные государства прекращать русофобскую политику.

Ранее Элксниньш в эфире радио Delfi признал, что Крым является российским регионом. Комментируя боевые действия на Украине, он отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором.

По словам мэра Даугавпилса, происходящая на Украине специальная военная операция является «проигрышем дипломатии».

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