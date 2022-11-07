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Суд обязал школу в Тюмени выплатить ученику компенсацию в 160 тысяч рублей из-за травмы

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В Тюмени суд обязал школу выплатить 160 тыс. рублей семье ученика, здоровью которого был причинён тяжкий вред. Решение инстанции пока не вступило в законную силу.
Суд обязал школу в Тюмени выплатить ученику компенсацию в 160 тысяч рублей из-за травмы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на прокуратуру Тюменской области.

В мае 2021 года между учениками младших классов одной из школ региона произошёл конфликт, в результате которого один из мальчиков получил закрытую травму живота, разрыв селезёнки. Ребёнок был госпитализирован, ему провели операцию.

Прокурор Калининского округа обратился с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда.

Суд вынес соответствующее решение, однако оно ещё не вступило в законную силу.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который избил 17-летнего подростка в метро.

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