Суд обязал школу в Тюмени выплатить ученику компенсацию в 160 тысяч рублей из-за травмы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на прокуратуру Тюменской области.
В мае 2021 года между учениками младших классов одной из школ региона произошёл конфликт, в результате которого один из мальчиков получил закрытую травму живота, разрыв селезёнки. Ребёнок был госпитализирован, ему провели операцию.
Прокурор Калининского округа обратился с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда.
Суд вынес соответствующее решение, однако оно ещё не вступило в законную силу.
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