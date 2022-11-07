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В ряде районов Крыма продлили высокий уровень террористической опасности

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в ряде районов региона продлили высокий уровень террористической опасности.
В ряде районов Крыма продлили высокий уровень террористической опасности
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 7 ноября 2022 года до 20:00 22 ноября 2022 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий («жёлтый») уровень террористической опасности», — отметил Аксёнов.

По его словам, режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также на территории Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе продлили высокий уровень террористической опасности до 21 ноября.

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