Исследование показало, что 33% россиян считают себя трудоголиками
- Gettyimages.ru
- © Jose Luis Pelaez Inc
Кроме того, как пишут «Известия», 23% опрошенных отметили позитивное отношение к трудоголизму, среди них 58% женщин. Чаще к трудоголизму позитивно относятся работники ритейла (9%), производства (8%) и строительства (6%).
А 18% респондентов выразили негативное отношение к трудоголизму. Среди них превалируют мужчины — 51%. Чаще такие работники заняты в сфере производства (12%), IT (9%) и транспорта (8%).
Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.