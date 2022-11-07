Исследование показало, что 33% россиян считают себя трудоголиками

Сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» выяснили, что 35% опрошенных россиян считают трудоголизм заболеванием, а 33% респондентов относят себя к категории трудоголиков.

Кроме того, как пишут «Известия», 23% опрошенных отметили позитивное отношение к трудоголизму, среди них 58% женщин. Чаще к трудоголизму позитивно относятся работники ритейла (9%), производства (8%) и строительства (6%).

А 18% респондентов выразили негативное отношение к трудоголизму. Среди них превалируют мужчины — 51%. Чаще такие работники заняты в сфере производства (12%), IT (9%) и транспорта (8%).

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.