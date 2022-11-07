Юрист Гусятников рассказал, кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников напомнил, что людям, которые тратят на оплату ЖКУ больше 22% от совокупного дохода семьи, положена субсидия. Её назначают муниципальные власти.

«22% — это общефедеральный показатель, в каждом конкретном регионе могут быть установлены свои цифры. Так, в столице претендовать на субсидию могут те, кто тратит на оплату ЖКУ больше 10% от дохода, в Санкт-Петербурге — 14%. Цифру надо уточнять в зависимости от региона проживания», — отметил специалист в разговоре с Life.ru.

Также, по его словам, при назначении субсидии будет учитываться и площадь, на которой проживают граждане. Нормативы также регулируются региональным законодательством.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.