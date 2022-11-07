В России за сутки госпитализированы 496 человек с коронавирусом
- АГН «Москва»
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Накануне в больницы попали 457 пациентов с COVID-19.
Всего за 24 часа в стране выявили 4421 случай инфицирования COVID-19, днём ранее — 4566.
За сутки умер 61 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 62 заболевших.
Также за сутки выздоровели 4944 человека, накануне — 5735.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.