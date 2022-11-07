Минпромторг: Lancôme, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Указанные бренды внесены в исключения, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — сообщили в министерстве.
Отмечается, что исключения вступают в силу через три месяца, что позволит тем, кто приобрёл продукцию, ввезти её на территорию России в течение трёх месяцев со дня публикации приказа.
31 октября председатель Совета ТПП России по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев прокомментировал ситуацию с параллельным импортом.