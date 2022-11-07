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НТИ: российские предприятия получат доступ к услугам 5G в удалённых районах с 2025 года

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Российские предприятия получат доступ к услугам сети 5G в удалённых районах с 2025 года, заявили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Российские предприятия получат пилотный доступ к услугам 5G в удалённых районах с 2025 года, при помощи них они смогут передавать и воспроизводить видеоконтент с высоким качеством ... в сети 5G, а также обмениваться мультимедийными данными через абонентские устройства», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В материале уточняется, что работа частной сети пятого поколения на российском программном обеспечении через геостационарный спутник связи была протестирована совместно с ФГУП «Космическая связь» (ГП КС).

В конце июля «Коммерсантъ» сообщил, что «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) планируют совместно разработать российское оборудование связи шестого поколения (6G).

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