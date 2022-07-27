«Коммерсантъ»: в России планируют создать оборудование для связи 6G

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«Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) планируют совместно разработать российское оборудование связи шестого поколения (6G). Об этом сообщил «Коммерсантъ».
«Коммерсантъ»: в России планируют создать оборудование для связи 6G
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как заявил источник газеты, ожидается, что оборудование в рамках этого проекта могут создать к 2025 году.

В статье говорится, что в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко подтвердили, что он поручил Минцифры до 1 августа совместно с Министерством науки и высшего образования и Минфином предусмотреть при формировании бюджета на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов дополнительное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 6G. 

Отмечается, что гендиректор НИИ радио Олег Иванов подтвердил изданию, что институт вместе со «Сколтехом» подготовил предложения по разработке оборудования 6G.

По его словам, «о деталях и финансировании говорить пока рано».

Ранее Минцифры предложило передать частоты 24,25—27,5 ГГц, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения (5G).

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