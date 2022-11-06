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IT-эксперт Мокеев дал советы по продаже старого смартфона

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Эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев дал советы по продаже старого смартфона.
IT-эксперт Мокеев дал советы по продаже старого смартфона
  • Gettyimages.ru

«Первое, что нужно сделать, это очистить аппарат, протереть спиртосодержащей салфеткой, чтобы убрать следы грязи и мелкие пятна. Кроме того, его нужно почистить изнутри: удалить все личные данные, чтобы они не достались следующему владельцу», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Также Мокеев посоветовал поставить защитное стекло.

Как отметил эксперт, повысить стоимость гаджета помогут дополнительные аксессуары и чек, сохранившийся после покупки.

«Обязательно собираем весь комплект от смартфона, который есть: коробка, зарядка, возможно, наушники. Это прибавит минимум 1000 рублей к стоимости. Наличие чека не добавит ничего к стоимости, но даст уверенность покупателю, что телефон не был украден, а был официально куплен», — пояснил он.

По его словам, если телефон нужно продать быстро, то можно поставить цену ниже средней по рынку, а если спешки нет, то выше средней.

Ранее в беседе с НСН аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке бытовой техники и электроники.

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