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В Петербурге отметили 65-летие первого в России Вечного огня

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В Санкт-Петербурге отметили 65-летие первого в России Вечного огня.
В Петербурге отметили 65-летие первого в России Вечного огня
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Вечный огонь на мемориальном комплексе Марсова поля зажгли к 40-летнему юбилею Октябрьской революции. Источником стала мартеновская печь Кировского завода.

Впоследствии от огня на Марсовом поле зажигали аналогичные мемориалы во многих городах-героях и городах воинской славы.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.

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