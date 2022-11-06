В Петербурге отметили 65-летие первого в России Вечного огня

В Санкт-Петербурге отметили 65-летие первого в России Вечного огня.

Об этом сообщают «Невские новости».

Вечный огонь на мемориальном комплексе Марсова поля зажгли к 40-летнему юбилею Октябрьской революции. Источником стала мартеновская печь Кировского завода.

Впоследствии от огня на Марсовом поле зажигали аналогичные мемориалы во многих городах-героях и городах воинской славы.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.