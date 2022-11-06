В Петербурге отметили 65-летие первого в России Вечного огня
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
Вечный огонь на мемориальном комплексе Марсова поля зажгли к 40-летнему юбилею Октябрьской революции. Источником стала мартеновская печь Кировского завода.
Впоследствии от огня на Марсовом поле зажигали аналогичные мемориалы во многих городах-героях и городах воинской славы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.