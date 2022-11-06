Следователи начали проверку после гибели людей из-за обрушения балкона в Сочи
- РИА Новости
Врачи оценивают состояние третьего пострадавшего при обрушении балкона как тяжёлое, отметили в мэрии.
«Погибли два человека, ещё один находится в больнице в тяжёлом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказали там.
6 ноября в Сочи обрушился балкон пятиэтажного жилого дома, инцидент произошёл в центре города.
По данным прокуратуры, два человека погибли, ещё один находится в больнице.