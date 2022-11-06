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Следователи начали проверку после гибели людей из-за обрушения балкона в Сочи

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Следственный комитет начал проверку после обрушения балкона в Сочи, где погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по Краснодарскому краю.
Следователи начали проверку после гибели людей из-за обрушения балкона в Сочи
  • РИА Новости

Врачи оценивают состояние третьего пострадавшего при обрушении балкона как тяжёлое, отметили в мэрии.

«Погибли два человека, ещё один находится в больнице в тяжёлом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказали там.

6 ноября в Сочи обрушился балкон пятиэтажного жилого дома, инцидент произошёл в центре города.

По данным прокуратуры, два человека погибли, ещё один находится в больнице.

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