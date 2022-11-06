Экономист Беляев назвал недвижимость одним из надёжных способов сохранения активов

Кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал недвижимость одним из надёжных способов сохранения активов.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что рынок жилья неоднороден.

«Он очень тонко сегментирован по доходам и ценам: кто-то покупает жильё для собственного проживания, кто-то — для того, чтобы улучшить условия, кто-то приобретает квартиры и дома для сохранности своих накоплений и для заработка на аренде. Это разные подходы, но в целом рынок действительно замедлился», — сообщил Беляев.

По его мнению, в целом это действительно проверенный способ сохранения средств, но нужно учитывать отдельные варианты.

«Если вы покупаете дешёвое и некачественное жильё, которое может морально устареть за 10 лет, то здесь сложно сказать о надёжности вложений», — пояснил эксперт.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.