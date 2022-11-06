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В Тюменской области подтвердили 110 случаев коронавируса за сутки

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В Тюменской области подтвердили 110 случаев коронавируса за последние сутки.
В Тюменской области подтвердили 110 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 248 648 жителей.

«В регионе развёрнуто 35 коек, свободно 20%. Пациентов на ИВЛ нет. За сутки проведено 1707 лабораторных исследований. Всего с начала пандемии — 4 498 253», — рассказали в штабе.

Область входит в топ-15 регионов по количеству проведённых тестов на COVID-19, передаёт nashgorod.ru. Лидируют Ямал, Москва и Санкт-Петербург.

В области работают 26 лабораторий, где делают исследования на коронавирус, из них десять — частные.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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