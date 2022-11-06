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В Нижегородской области подтвердили 112 случаев коронавируса за сутки

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В Нижегородской области подтвердили 112 случаев коронавируса за последние сутки.
В Нижегородской области подтвердили 112 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 495 712. Вылечились 476 444 человека, в том числе 416 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии прививку против гриппа сделали 460 834 жителя, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора. Взрослых привито более 317 тыс. человек, детей — около 144 тыс.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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