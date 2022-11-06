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В Тверской области выявили 23 случая коронавируса за сутки

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В Тверской области выявили 23 случая коронавируса за последние сутки.
В Тверской области выявили 23 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 178 639. Вылечились 174 830 жителей, в том числе 35 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае с начала 2022 года в рамках проекта «За здоровье» медосмотр прошли более 12 тыс. человек, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление информационной политики правительства региона.

Выездные бригады диагностировали 6,7 тыс. заболеваний.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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