В Тверской области выявили 23 случая коронавируса за сутки

В Тверской области выявили 23 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 178 639. Вылечились 174 830 жителей, в том числе 35 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае с начала 2022 года в рамках проекта «За здоровье» медосмотр прошли более 12 тыс. человек, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление информационной политики правительства региона.

Выездные бригады диагностировали 6,7 тыс. заболеваний.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.