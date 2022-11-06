В Оренбургской области зарегистрировали 19 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 19 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 239 839 жителей. Выздоровели 235 183 человека, в том числе 47 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Тульской области выявили 31 случай коронавируса за сутки, передаёт Тульская служба новостей. Госпитализированы два человека, вылечились 70 жителей.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.