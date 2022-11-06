В Удмуртии выявили 126 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 126 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С лёгким течением заболевания наблюдается 2321 пациент. В состоянии средней тяжести находятся 77 пациентов, в тяжёлом — 12.

Общее число заболевших в республике достигло 223 608. Выздоровели 217 506 жителей, в том числе 200 за минувшие 24 часа, передаёт izh.kp.ru.

Вакцинировались 706 106 человек, оба компонента вакцины получили 565 284. Ревакцинировались 258 224 жителя.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.