Узнать больше

Патриарх Кирилл: Россия сталкивается с опасностями для её существования

Короткая ссылка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в настоящий момент Россия сталкивается с трудностями и опасностями для её существования.
Патриарх Кирилл: Россия сталкивается с опасностями для её существования
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, патриарх заявил после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны», — сказал он.

Патриарх добавил, что коллективный Запад стремится ослабить Украину, Россию и Белоруссию.

Ранее Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить