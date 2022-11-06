Патриарх Кирилл: Россия сталкивается с опасностями для её существования

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в настоящий момент Россия сталкивается с трудностями и опасностями для её существования.

Об этом, как пишет РИА Новости, патриарх заявил после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны», — сказал он.

Патриарх добавил, что коллективный Запад стремится ослабить Украину, Россию и Белоруссию.

Ранее Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане.