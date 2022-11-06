«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён в Белгородской области до 21 ноября
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«До 21 ноября на территории Белгородской области действует «жёлтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — написал он в Telegram.
Гладков добавил, что на две недели продлён запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе продлили высокий уровень террористической опасности до 21 ноября.