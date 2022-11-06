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Эксперт: молодёжь Москвы помнит о подвигах времён Великой Отечественной войны

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Молодёжь Москвы помнит о подвигах времён Великой Отечественной войны, заявил руководитель проекта «Город героев Москва» Дмитрий Курбанов.

«9 мая огромное количество молодежи принимает участие в акции «Бессмертный полк», мы это можем увидеть на реконструкциях, в которых молодёжь участвует, в музеях, молодежь интересуется историей, всё это есть», — приводит слова Курбанова агентство «Москва».

Он отметил, что молодёжь интересуется сохранением исторической памяти.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что в России память о Великой Отечественной войне, о героизме отцов и дедов священна.

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